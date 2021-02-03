В Энергодаре масштабная авария на ТЭС, город остался без воды и света

О причинах аварии на самой мощной тепловой электростанции Украины пока неизвестно

О причинах аварии на самой мощной тепловой электростанции Украины пока неизвестно

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В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре произошла серьезная авария на тепловой электростанции (ТЭС), в результате которой город остался без света и воды.

Об этом в Facebook сообщил депутат городского совета Анатолий Анохин, передает RegioNews.

Весь город без света ... По всем признакам - серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена, воды нет - остановились насосы", - сообщил депутат.

По его словам, местные жители слышат сильный шум со стороны станции из-за якобы аварийного сброса пара на станции.

В соцсетях также пишут, что кроме Энергодара, электроснабжение прекратилось в Днепрорудном. Сообщается, что над электростанцией поднимаются клубы дыма.

Напомним, 9 января в городе Лубны на Полтавщине произошел мощный взрыв газопровода, на месте аварии начался пожар, были задействованы все аварийные службы.

Причиной масштабного взрыва на газопроводе под Лубнами Полтавской области стала разгерметизация магистрального газопровода.