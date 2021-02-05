Непогода в Украине: в семи областях без света остаются почти 190 населенных пунктов
Из-за ухудшения погодных условий и шквальных порывов ветра, по состоянию на утро пятницы, 5 февраля, в Украине обесточены 189 населенных пунктов в семи областях Украины.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС.
В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в 7 областях", - говорится в сообщении.
Так, без света остались населенные пункты: Черниговская - 54, Киевская - 32, Житомирская - 32, Полтавская - 21, Тернопольская - 20, Хмельницкая - 19, Винницкая - 11.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее сообщалось, что в Украине обесточены 273 населенные пункты, в южных областях движение транспорта ограничено.