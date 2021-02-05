09:02  05 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело вдвое больше людей, чем заболело
17:58  04 февраля
Пожар в больнице Запорожья: полиция рассматривает несколько версий трагедии
08:11  05 февраля
Ночью на Донбассе зафиксировали новое нарушение: боевики били из гранатометов и автоматов
UA | RU
UA | RU
05 февраля 2021, 10:06 107

Непогода в Украине: в семи областях без света остаются почти 190 населенных пунктов

05 февраля 2021, 10:06 107
Читайте також українською мовою
Наибольшее количество обесточенных пунктов в Черниговской области
Наибольшее количество обесточенных пунктов в Черниговской области
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Из-за ухудшения погодных условий и шквальных порывов ветра, по состоянию на утро пятницы, 5 февраля, в Украине обесточены 189 населенных пунктов в семи областях Украины.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС.

В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в 7 областях", - говорится в сообщении.

Так, без света остались населенные пункты: Черниговская - 54, Киевская - 32, Житомирская - 32, Полтавская - 21, Тернопольская - 20, Хмельницкая - 19, Винницкая - 11.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в Украине обесточены 273 населенные пункты, в южных областях движение транспорта ограничено.

непогода электричество спасатели ГСЧС ремонт

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Татьяна Семенова: "Депутаты Киевского облсовета от "Слуги народа" получают от Дубинского определенные ориентиры"
"Телекнопки Медведчука" отключены. Что дальше
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Роман Шрайк
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua