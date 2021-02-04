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04 февраля 2021, 12:59 162

В Черновцах из-за прорыва магистрального водопровода часть города осталась без воды

04 февраля 2021, 12:59 162
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"Черновцыводоканал" формирует бригады и сегменты трубы, а также необходимую спецтехнику для ликвидации аварийной утечки на трубопроводе"
"Черновцыводоканал" формирует бригады и сегменты трубы, а также необходимую спецтехнику для ликвидации аварийной утечки на трубопроводе"
Фото из открытых источников
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В Черновцах произошел прорыв магистрального водопровода "Днестр-Черновцы". В результате аварии часть города осталась без воды.

Как пишет RegioNews об этом сообщает пресс-служба коммунальной службы "Черновцыводоканал".

Так, произошла разгерметизация трубопровода на участке от помповой станции "Шубранец" до резервуаров чистой воды "Попова" в районе деревни Белая. В результате В трубе образовалась трещина длиной около трех метров, толщина стенки в месте трещины составляет 1 мм.

"В связи с необходимостью подготовки заезда к месту утечки, работы будут начаты 04.02.2021 года в дневное время. В это время КП "Черновцыводоканал" формирует бригады и сегменты трубы, а также необходимую спецтехнику для ликвидации аварийной утечки на трубопроводе", - сообщили коммунальщики.

Напомним, в Житомире образовались 4 провала из-за прорыва коллектора.

Украина вода Черновцы станция авария

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