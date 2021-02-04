В Черновцах из-за прорыва магистрального водопровода часть города осталась без воды

"Черновцыводоканал" формирует бригады и сегменты трубы, а также необходимую спецтехнику для ликвидации аварийной утечки на трубопроводе"

"Черновцыводоканал" формирует бригады и сегменты трубы, а также необходимую спецтехнику для ликвидации аварийной утечки на трубопроводе"

Фото из открытых источников

Как пишет RegioNews об этом сообщает пресс-служба коммунальной службы "Черновцыводоканал".

Так, произошла разгерметизация трубопровода на участке от помповой станции "Шубранец" до резервуаров чистой воды "Попова" в районе деревни Белая. В результате В трубе образовалась трещина длиной около трех метров, толщина стенки в месте трещины составляет 1 мм.

"В связи с необходимостью подготовки заезда к месту утечки, работы будут начаты 04.02.2021 года в дневное время. В это время КП "Черновцыводоканал" формирует бригады и сегменты трубы, а также необходимую спецтехнику для ликвидации аварийной утечки на трубопроводе", - сообщили коммунальщики.

Напомним, в Житомире образовались 4 провала из-за прорыва коллектора.