Глава Запорожской ОГА рассказал о причинах аварии на ТЭС в Энергодаре

Из-за аварии на ТЭС несколько населенных пунктов остались без света, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

Из-за аварии на ТЭС несколько населенных пунктов остались без света, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

Фото: Facebook

Причиной отключения энергоблоков на Запорожской ТЭС стало аварийное отключение защиты на подстанции Луч, которое произошло 3 февраля в 19:25.

Об этом в Facebook сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, передает RegioNews.

Учитывая то, что город Энергодар питается от тепловой электростанции, в городе пропало энергоснабжение. В кратчайшие сроки энергообеспечение города восстановлено через резервную линию", - рассказал Старух.

Он добавил, что во время отключения электроснабжения все больницы были обеспечены бесперебойным питанием, в том числе за счет резервных генераторов.

Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются. Сейчас питание восстановлено по 2 из 3 существующих линиях. Спасибо всем чрезвычайным службам за своевременное реагирование и слаженную работу", - написал глава ОГА.

Напомним, 3 февраля в Энергодаре произошла масштабная авария на ТЭС, город остался без воды и света.