Глава Запорожской ОГА рассказал о причинах аварии на ТЭС в Энергодаре
Причиной отключения энергоблоков на Запорожской ТЭС стало аварийное отключение защиты на подстанции Луч, которое произошло 3 февраля в 19:25.
Об этом в Facebook сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, передает RegioNews.
Учитывая то, что город Энергодар питается от тепловой электростанции, в городе пропало энергоснабжение. В кратчайшие сроки энергообеспечение города восстановлено через резервную линию", - рассказал Старух.
Он добавил, что во время отключения электроснабжения все больницы были обеспечены бесперебойным питанием, в том числе за счет резервных генераторов.
Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются. Сейчас питание восстановлено по 2 из 3 существующих линиях. Спасибо всем чрезвычайным службам за своевременное реагирование и слаженную работу", - написал глава ОГА.
Напомним, 3 февраля в Энергодаре произошла масштабная авария на ТЭС, город остался без воды и света.