В Кривом Роге большинство голосов получил действующий мэр Вилкул - экзит-пол
Согласно данным экзит-пола, мэр Кривого Рога Юрий Вилкул получил 51,8% голосов.
Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, который проводил Общественный союз "Фонд инновационных проектов".
Его ближайший соперник от политической партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик получил 24,4% голосов.
На выборах в городской совет Кривого Рога наибольшее количество голосов получила партия "Блок Вилкула Украинская перспектива", ее результат - 36,6%;
Правящая партия "Слуга народа" может рассчитывать на 26,7% голосов избирателей. Также в городской совет проходят партии ОПЗЖ - 15,8%, "Европейская солидарность" - 5,3% и ВО "Батькивщина", ее результат - 5.1%.
Остальные партии не преодолели 5% барьер.
Метод опроса - стандартизированное интервью "face-to-face" на выходе из избирательных участков. Выборка: вероятная двухступенчатая с переменным шагом отбора респондентов на последней ступени.
Выборочная совокупность: более 6000 опрошенных. Во время проведения экзит-пола были задействованы 80 волонтеров на 40 избирательных участках (кроме специальных участков). Общее количество участков в Кривом Роге - 294.
Напомним, экзит-пол: Филатов не побеждает в первом туре выборов мэра Днепра.