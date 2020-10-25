В Кривом Роге большинство голосов получил действующий мэр Вилкул - экзит-пол

В родном городе президента Зеленского партия "Слуга народа" заняла второе место по количеству голосов

В родном городе президента Зеленского партия "Слуга народа" заняла второе место по количеству голосов

Фото: из открытых источников

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, который проводил Общественный союз "Фонд инновационных проектов".

Его ближайший соперник от политической партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик получил 24,4% голосов.

На выборах в городской совет Кривого Рога наибольшее количество голосов получила партия "Блок Вилкула Украинская перспектива", ее результат - 36,6%;

Правящая партия "Слуга народа" может рассчитывать на 26,7% голосов избирателей. Также в городской совет проходят партии ОПЗЖ - 15,8%, "Европейская солидарность" - 5,3% и ВО "Батькивщина", ее результат - 5.1%.

Остальные партии не преодолели 5% барьер.

Метод опроса - стандартизированное интервью "face-to-face" на выходе из избирательных участков. Выборка: вероятная двухступенчатая с переменным шагом отбора респондентов на последней ступени.

Выборочная совокупность: более 6000 опрошенных. Во время проведения экзит-пола были задействованы 80 волонтеров на 40 избирательных участках (кроме специальных участков). Общее количество участков в Кривом Роге - 294.

Напомним, экзит-пол: Филатов не побеждает в первом туре выборов мэра Днепра.