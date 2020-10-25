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25 октября 2020, 21:00 14

Что ответили украинцы на вопросы Зеленского: предварительные результаты опроса

25 октября 2020, 21:00 14
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Подавляющее большинство украинцев ответили "да" на вопросы от президента Владимира Зеленского.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные экзит-пола социологической группы "Рейтинг", которые были обнародованы на телеканале "Украина 24".

На вопрос от президента украинцы отвечали следующим образом:

- Пожизненное заключение крупным коррупционерам - 81%
- СЭЗ Донбасса - 45%
- Сокращение Рады к 300 - 95%
- Легализация каннабиса в медицинских целях - 70%
- Гарантии Будапештского меморандума - 78%

Напомним, ранее стало известно количество участков, у которых проводился опрос Зеленского.

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