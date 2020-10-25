Что ответили украинцы на вопросы Зеленского: предварительные результаты опроса

Меньше всего украинцев поддержали создание "свободной экономической зоны" на Донбассе

Меньше всего украинцев поддержали создание "свободной экономической зоны" на Донбассе

Офис президента

Подавляющее большинство украинцев ответили "да" на вопросы от президента Владимира Зеленского.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные экзит-пола социологической группы "Рейтинг", которые были обнародованы на телеканале "Украина 24". На вопрос от президента украинцы отвечали следующим образом: - Пожизненное заключение крупным коррупционерам - 81%

- СЭЗ Донбасса - 45%

- Сокращение Рады к 300 - 95%

- Легализация каннабиса в медицинских целях - 70%

- Гарантии Будапештского меморандума - 78% Напомним, ранее стало известно количество участков, у которых проводился опрос Зеленского.

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