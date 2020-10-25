Что ответили украинцы на вопросы Зеленского: предварительные результаты опроса
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Меньше всего украинцев поддержали создание "свободной экономической зоны" на Донбассе
Подавляющее большинство украинцев ответили "да" на вопросы от президента Владимира Зеленского.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные экзит-пола социологической группы "Рейтинг", которые были обнародованы на телеканале "Украина 24".
На вопрос от президента украинцы отвечали следующим образом:
- Пожизненное заключение крупным коррупционерам - 81%
- СЭЗ Донбасса - 45%
- Сокращение Рады к 300 - 95%
- Легализация каннабиса в медицинских целях - 70%
- Гарантии Будапештского меморандума - 78%
Напомним, ранее стало известно количество участков, у которых проводился опрос Зеленского.
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