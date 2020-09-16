На Запорожье разоблачили группировку, которая воровали средства с банковских счетов

Ежемесячный оборот банды составил свыше 3 миллионов гривен

Ежемесячный оборот банды составил свыше 3 миллионов гривен

На Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группировки, участники которой похищали средства со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за ее пределами.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Преступную схему организовали трое жителей Мелитополя. В центре города они оборудовали подпольный колцентр, где "работало" 54 оператора. Они, выдавая себя за работников банков, звонили клиентам финучреждений и мошенническим способом получали от них информацию о CVV-код, номера и пин-коды платежных карт. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили деньги на подконтрольные банковские счета.

Для "работы" с банковскими клиентами из других стран злоумышленники использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.

По оперативной информации, действуя по такой схеме, участники группировки похищали ежемесячно более 3 млн грн.

Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители изъяли 124 единицы компьютерной техники, 6 ‒ телекоммуникационного оборудования, почти 60 тысяч грн, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Изъятое оборудование направлено для проведения соответствующих экспертиз.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам преступления.

Напомним, на Запорожье "погорел" на взятке начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства .