В "Нафтогазе" сказали, сколько Украина получит от России за транзит газа в этом году

Россия обязана платить Украине за забронированные мощности

Россия обязана платить Украине за забронированные мощности

Глава “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев заявил, что Россия должна заплатить около $2 млрд за использование газотранспортной системы Украины в этом году.

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

Коболев отметил, что принцип "качай или плати” положительно влияет на прибыль украинской ГТС, ведь Россия обязана платить за забронированные мощности.

Он подчеркнул, что этот принцип имеет важное значение, особенно в условиях коронакризи.

"Для Украины как собственника ГТС получения гарантированного дохода, это похоже на аренду квартиры: живет, не живет, а все равно оплачивается”, – сказал глава "Нафтогаза”.

Кроме того, Коболев добавил, что сомневается, что Германия откажется от "Северного потока - 2”.

По его мнению, все будет зависеть от санкционной политики США.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине могут приватизировать "Нафтогаз".