Марихуана на полтора миллиона гривен: в Кривом Роге мужчина обустроил теплицу в своей квартире

Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы

Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы

Фото: Нацполиция

В Кривом Роге полицейские провели обыск по месту проживания мужчины в Металлургическом районе, где обнаружили 50 кустов конопли в горшках и свыше 5 кг шишек марихуаны, а также оборудование для ее выращивания и удобрение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию. 51-летний криворожанин устроил в своей квартире теплицу для выращивания конопли и сбывал наркотики в городе", - говорится в сообщении. Общая стоимость изъятых наркотических средств по ценам "черного рынка" составляет около 1,5 млн гривен. Все изъятое направили на экспертизу. Решается вопрос о вручении муже сообщения о подозрении. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются лица, причастные к сбыту наркотиков. Напомним, одесские полицейские поймали наркокурьера с грузом кокаина на миллион гривен.

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