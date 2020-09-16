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16 сентября 2020, 11:12 7

Марихуана на полтора миллиона гривен: в Кривом Роге мужчина обустроил теплицу в своей квартире

16 сентября 2020, 11:12 7
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Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы
Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы
Фото: Нацполиция
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В Кривом Роге полицейские провели обыск по месту проживания мужчины в Металлургическом районе, где обнаружили 50 кустов конопли в горшках и свыше 5 кг шишек марихуаны, а также оборудование для ее выращивания и удобрение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

51-летний криворожанин устроил в своей квартире теплицу для выращивания конопли и сбывал наркотики в городе", - говорится в сообщении.

Общая стоимость изъятых наркотических средств по ценам "черного рынка" составляет около 1,5 млн гривен. Все изъятое направили на экспертизу.

Решается вопрос о вручении муже сообщения о подозрении. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются лица, причастные к сбыту наркотиков.

Напомним, одесские полицейские поймали наркокурьера с грузом кокаина на миллион гривен.

наркотики деньги полиция Нацполиция квартира
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