Избирательный адрес изменили только 1,6% граждан - глава КИУ

Изменить избирательный адрес для голосования на местных выборах можно было до 10 сентября включительно

Изменить избирательный адрес для голосования на местных выборах можно было до 10 сентября включительно

Фото: из открытых источников

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил, что избирательный адрес для участия в местных выборах по фактическому месту жительства сменили 92 тысячи граждан – это 1,6% от количества избирателей, которые могли бы изменить избирательный адрес.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На сайте Государственного реестра избирателей мы видим цифру 92 тысячи избирателей, которые изменили избирательный адрес. Это много или мало? По нашему мнению, это небольшая цифра, к сожалению. Всего в Украине насчитывается от 5,5 до 6 млн избирателей, которые требуют изменения избирательного адреса. Это внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты", – сказал Кошель.

По его словам, еще около миллиона граждан не имеют в паспорте отметки о регистрации вообще. Он добавил, что в дальнейшем во время работы над Избирательным кодексом необходимо "кардинально пересматривать" механизм изменения избирательного адреса.

Ранее сообщалось, что в Запорожье зафиксировали массовую изменении избирательных адресов, гражданам предлагали за это денежное вознаграждение.