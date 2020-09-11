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11 сентября 2020, 15:36 5

Избирательный адрес изменили только 1,6% граждан - глава КИУ

11 сентября 2020, 15:36 5
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Изменить избирательный адрес для голосования на местных выборах можно было до 10 сентября включительно
Изменить избирательный адрес для голосования на местных выборах можно было до 10 сентября включительно
Фото: из открытых источников
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Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил, что избирательный адрес для участия в местных выборах по фактическому месту жительства сменили 92 тысячи граждан – это 1,6% от количества избирателей, которые могли бы изменить избирательный адрес.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На сайте Государственного реестра избирателей мы видим цифру 92 тысячи избирателей, которые изменили избирательный адрес. Это много или мало? По нашему мнению, это небольшая цифра, к сожалению. Всего в Украине насчитывается от 5,5 до 6 млн избирателей, которые требуют изменения избирательного адреса. Это внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты", – сказал Кошель.

По его словам, еще около миллиона граждан не имеют в паспорте отметки о регистрации вообще. Он добавил, что в дальнейшем во время работы над Избирательным кодексом необходимо "кардинально пересматривать" механизм изменения избирательного адреса.

Ранее сообщалось, что в Запорожье зафиксировали массовую изменении избирательных адресов, гражданам предлагали за это денежное вознаграждение.

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