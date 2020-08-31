Кандидаты в городские головы Днепра и Одессы от "Слуги народа" не смогли произнести речь на украинском

Комик Олег Филимонов не смог сказать по-украински ни слова

Комик Олег Филимонов не смог сказать по-украински ни слова

Фото: Facebook

Сергей Рыженко и Олег Филимонов, которые баллотируются в мэры Днепра и Одессы от "Слуги народа" не смогли выступить на съезде партии на государственном языке

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