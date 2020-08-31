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31 августа 2020, 18:26 1

Кандидаты в городские головы Днепра и Одессы от "Слуги народа" не смогли произнести речь на украинском

31 августа 2020, 18:26 1
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Комик Олег Филимонов не смог сказать по-украински ни слова
Комик Олег Филимонов не смог сказать по-украински ни слова
Фото: Facebook
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Сергей Рыженко и Олег Филимонов, которые баллотируются в мэры Днепра и Одессы от "Слуги народа" не смогли выступить на съезде партии на государственном языке

Об этом пишет RegioNews.

Рыженко начал и закончил свое выступление на украинском, произнеся государственном языке несколько фраз. Филимонов же не сумел сказать даже этого, пользуясь исключительно русским языком.

Напомним, сегодня стали известны все кандидаты в мэры областных центров от "Слуги народа"

Также в "Слуге народа" рассказали, почему не представили всех кандидатов в мэры крупных городов

Одесса Слуга народа партия Днепр украинский язык Кандидат Олег Филимонов
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