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13 августа 2020, 15:51 9

Офис генпрокурора обязали открыть дело против Геруса за неуплату налогов

13 августа 2020, 15:51 9
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Нардеп не уплатил налогов на сумму 4,3 млн грн
Нардеп не уплатил налогов на сумму 4,3 млн грн
Фото: ukranews.com
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Печерский районный суд Киева 13 августа обязал Офис генерального прокурора Украины открыть уголовное производство по жалобе председателя ОО “Народ Украины против коррупции” Геннадия Москаля относительно неуплаты народным депутатом фракции “Слуга народа” Андреем Герусом налогов на сумму 4 миллиона 300 тысяч гривен.

Об этом сообщил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА и председатель общественной организации "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль, передает Regionews.

Суд обязал Ирину Венедиктову зарегистрировать уголовное производство за неуплату А. Герусом налогов на сумму более 4 миллионов гривен", - сообщил Москаль.

Отмечается, что Герус получил доход в 22 млн гривен и не уплатил с него налог на доходы физических лиц в размере 4,3 млн гривен.

Москаль подчеркнул, что обратился в Офис генпрокурора с жалобой, в которой указал на факт уклонения Герусом от уплаты налогов еще 30 июня 2020 года, однако Ирина Венедиктова отказалась открывать дело.

Напомним, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против "слуги народа" Геруса.

Слуга народа криминальное дело депутат генпрокурор Ирина Венедиктова Геннадий Москаль
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