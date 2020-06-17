Контрразведка задержала одессита, который призывал к созданию "Одесской народной республики"

Злоумышленник сотрудничал с пророссийскими сепаратистами

Злоумышленник сотрудничал с пророссийскими сепаратистами

В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который пытался дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и по их заданию размещал на персональных страницах соцсетей деструктивные материалы. Он призвал жителей области поддержать псевдогосударственное образование "Л/ДНР" и выход региона из состава Украины, подстрекал к созданию так называемой "Одесской народной республики".

Правоохранители провели обыски по местам регистрации и жительства злоумышленника в Одессе. Выявленные материалы, которые свидетельствуют о его деятельность в ущерб государственной безопасности, приобщены к делу.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, сегодня, 17 июня в Украине разоблачили группировку неонацистов во главе с гражданином РФ .