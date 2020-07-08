Ситуация в ООС: от обстрелов пострадали четверо украинских военных

С начала суток боевики 8 раз открывали огонь

С начала суток боевики 8 раз открывали огонь

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За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 13 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение, в том числе минометы и артиллерию.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики вели огонь вблизи Новотошковского, Новолуганского, Орехового, а также рядом со Старогнатовкой, Водяным, Широкиным, Марьинкой, Песками и Авдеевкой.

Еще один факт вооруженной вражеской активности зафиксировано на Приазовье - рядом с Павлополем оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий.

За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Отмечается, что с начала текущих суток, боевики уже 6 раз совершили обстрелы позиций Объединенных сил. По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский защитник получил боевую травму.