Ситуация в ООС: от обстрелов пострадали четверо украинских военных
За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 13 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение, в том числе минометы и артиллерию.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Боевики вели огонь вблизи Новотошковского, Новолуганского, Орехового, а также рядом со Старогнатовкой, Водяным, Широкиным, Марьинкой, Песками и Авдеевкой.
Еще один факт вооруженной вражеской активности зафиксировано на Приазовье - рядом с Павлополем оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий.
За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Отмечается, что с начала текущих суток, боевики уже 6 раз совершили обстрелы позиций Объединенных сил. По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, сутками ранее вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский защитник получил боевую травму.