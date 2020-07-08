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08 июля 2020, 11:12 4

В Киеве полиция задержала и выдворила из страны двух российских боевиков, которые планировали тяжкие преступления

08 июля 2020, 11:12 4
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Они работали на российские спецслужбы
Они работали на российские спецслужбы
Фото: Нацполиция
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Правоохранители задержали и принудительно выдворили из Украины двух граждан Российской Федерации, которые планировали совершение тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

Принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы Украины. Вчера во время спецоперации в Киеве их задержали правоохранители. Была получена информация о том, что злоумышленники прибыли в столицу с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине”, - сообщили правоохранители.

По информации полиции, они были членами вооруженных формирований, работавших на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. За это даже были награждены государственными наградами.

Оперативники установили автомобиль, на котором передвигаются мужчины, и вероятное место их нахождения. А впоследствии провели спецоперацию и задержали боевиков в Шевченковском районе столицы.

Ранее сообщалось, что 7 июля в Киеве работники СБУ задержали гражданина, который будучи внештатным сотрудником российских спецслужб, в течение 2014-2020 годов был "куратором" руководителей так называемой "ДНР".

полиция правоохранители РФ боевики преступление
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