ЧП в Кирилловке: полицейские провели обыски на злосчастной базе отдыха

Были взяты образцы воды и пищи для лабораторного исследования

Были взяты образцы воды и пищи для лабораторного исследования

Фото из октрытых источников

В Кирилловке на базе отдыха "Днепровские зори", где вчера произошло массовое отравления отдыхающих, провели обыски.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что правоохранители провели следственные действия и в ходе санкционированного обыска изъяли документацию и компьютерную технику. На месте ЧП работали полицейские, специалисты Госпотребслужбы в Запорожской области и медики.

С места происшествия были взяты необходимые образцы воды, пищи и смывы с предметов посуды для направления на лабораторное исследование.

Сообщается также, что руководство базы отдыха не предоставило полиции разрешительных документов на функционирование заведения. Кроме этого, правоохранители выявили еще ряд нарушений.

Во время дальнейшего досудебного расследования, следователи установят круг должностных лиц, допустивших деятельность базы отдыха без разрешительных документов. Также, по результатам проведенных экспертных исследований будет решаться вопрос о правовой квалификации выявленных правонарушений и привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.

Напомним, в Запорожской области на косе Пересыпь в Кирилловке ночью 2 июля отдыхающих базы отдыха "Днепровские зори" с высокой температурой вывозили машины скорой помощи. Первая версия, которую сообщали в СМИ — коронавирус.

Позже стало известно, что у пострадавших не Covid-19, а массовое отравление. По данному факту открыто уголовное производство.