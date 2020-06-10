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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
10 июня 2020, 18:45 13

В Харькове задержали российского агента под псевдонимом "Сумрак"

10 июня 2020, 18:45 13
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В Харькове разоблачили и задержали гражданина Украины, который работал на 74-й Разведывательный центр Главного Управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщили в СБУ пишет Regionews.

Агент был завербован спецслужбами страны-агрессора во время выезда в РФ. Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Сумрак" и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом относительно военных частей, которые дислоцируются на Харьковщине.

Следователи и контрразведчики СБУ задокументировали факт сбора "Сумраком" информации с ограниченным доступом относительно ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения операции Объединенных сил.

Правоохранители задержали предателя в центральной части Харькова во время попытки получения таблицы парольных сигналов для осуществления паролирование в воздушных радиосетях авиации Вооруженных Сил Украины и государственной авиации Украины, которая имеет гриф ограничения доступа "секретно".

В ходе задержания и обыска правоохранители изъяли у предателя носители информации со сведениями с ограниченным доступом.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос относительно избрания судом в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня стало известно, что суд продлил пребывание под стражей генералу Валерию Шайтанову, которого подозревают в государственной измене и терроризме.

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