Венедиктова заявила о давлении со стороны Порошенко и его партии

Расследование против пятого президента не являтеся политическим, считает она

Расследование против пятого президента не являтеся политическим, считает она

Фото: из открытых источников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о давлении со стороны пятого президента, а ныне народного депутата Украины Петра Порошенко и других депутатов партии "Европейская солидарность".

Как передает RegioNews, об этом она заявила в видеообращении опубликованном Офисом генпрокурора.

Отмечается, что после отказа получать документы, народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появился в помещение Офиса генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств.

"Парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи сотрудникам охраны. Вы думаете мы обсуждали проблемы их избирателей или народные депутаты представляли интересы народа? Вовсе нет, они пришли с другой целью... Неправомерным является и давление на Генерального прокурора требовать повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия", - заявила она.

Помимо этого, Венедиктова считает, что расследование против Порошенко не является политическим.

Речь идет о выполнении требований закона, перед которым все равны, уважение к государственным институтам и верховенству права", - отметила Генеральный прокурор Украины.

Напомним, что 10 июня Офис генпрокурора сообщил Петру Порошенко о подозрении в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко к превышению им власти и служебных полномочий.