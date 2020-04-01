В больнице Мелитополя главврач заразился коронавирусом, а его зам в реанимации

Главврач мелитопольской горбольницы и его заместитель заразились коронавирусом COVID-19

Фото: unsplash

Главврач мелитопольской горбольницы и его заместитель заразились коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Наш город.

Главврач Многопрофильной больницы интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи Виталий Гадомский заразился коронавирусом. Вирус подхватила и его заместитель, женщина находится в реанимации.

Изолировать пришлось12 медиков, контактировавших с главврачем. На официальном сайте ТМО соответствующей информации нет.

Сейчас определяются все контактирующие лица. По данным СМИ, с Виталием Гадомским контактировали несколько членов местного исполкома. Также звучала неофициальная информация, что заразился коронавирусом и депутат Мелитопольского горсовета Владислав Сакун.

В Мелитопольском горсовете ранее сообщали, что за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвержден у четырех жителей города.

"Двое госпитализированы в инфекционный стационар и получают соответствующее лечение. Еще два пациента находятся на самоизоляции, наблюдаются своими семейными врачами и получают лечение в домашних условиях. Состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести. В проведении искусственной вентиляции легких никто не нуждается", – говорится в сообщении.

В общем по информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, 1 апреля в Запорожской области зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.