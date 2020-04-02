У сотрудника Одесской мэрии диагностировали коронавирус
Как передает RegioNews, об этом сообщил вице-мэр Одессы Павел Вугельман на своей странице в Facebook.
По его словам, в условиях карантина одним из немногих предприятий города, которые работало на всю мощность, оставалась мэрия города.
"Большинство сотрудников, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности города, находились на своих рабочих местах, тем самым подвергая риску себя и своих близких. Однако, сегодня (1 апреля - ред.) у одного из сотрудников нашей структуры подтвердился диагноз коронавирус COVID-19. Все контактные лица уже установлены и отправлены на карантин", - написал он.
В связи с этим, отметил Вугельман, было принято решение - отправить многих сотрудников, работающих на Думской площади на удаленную работу.
Как подчеркнул вице-мэр, несмотря на технические сложности, это не повлияет на работоспособность городской власти.
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Напомним, в Одесской области подтвердили уже 12 случаев заражения коронавирусом.
По состоянию на 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
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