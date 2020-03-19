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19 марта 2020, 11:57 11

Пандемия: Вселенский патриарх приказал церквям прекратить службы

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19 марта 2020, 11:57 11
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Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и таинства до конца марта для борьбы с распространением коронавируса
Фото: kyiv-pravosl.info
Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и таинства до конца марта для борьбы с распространением коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

"Мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми. Вселенский патриархат следит за ситуацией с неотложным чувством ответственности по отношению к своим прихожанам и всех людей", - сказал он.

По словам Варфоломея, церковь может пересмотреть решение о запрете в зависимости от темпов развития пандемии коронавируса, а он сам и духовенство будут молиться за весь мир и "за его быстрое освобождение от этого испытания".

Также он призвал всех ограничить свои путешествия и оставаться в своих домах ради собственной безопасности и защиты населения.

Как отмечается, при этом монастыри продолжать проводить регулярные религиозные службы для своих монашеских общин, но посторонним паломникам и посетителям въезд будет запрещен.

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Напомним, 17 марта Синод Православной церкви Украины рекомендовал священникам прекратить богослужения в храмах или принимать прихожан группами не более 10 человек. Верующих просят участвовать в богослужений и молитв через видеотрансляции.

По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 тысяч 824 случая заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 тыс. 118 человек, которые выздоровели.

По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.


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