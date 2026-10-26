Суд обязал владельца недвижимости в Кировоградской области заплатить за аренду земли

Иллюстративное фото: Freepik

Суд обязал владельца комплекса недвижимости в Гайвороне уплатить в бюджет городской общины 177,4 тысяч гривен за пользование коммунальной землей без надлежащего оформления аренды

Об этом сообщили в прокуратуре Кировоградской области, передает RegioNews .

Как установили правоохранители, земельный участок принадлежит общине. В то же время, владелец расположенного на ней комплекса недвижимости не оформил аренду, из-за чего местный бюджет недополучал средства.

Головановская окружная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании безосновательно сохранных средств в пользу общины.

Суд поддержал позицию прокуроров и постановил взыскать с пользователя земельного участка 177,4 тысяч гривен в пользу Гайворонского городского совета.

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у застройщика более 2 млн долларов . Два адвоката и их сообщник предложили знакомому организовать выделение под новостройку земли, которая находилась в пользовании воинской части.