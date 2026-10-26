В Хмельницком водитель повредила припаркованную Mazda и скрылась с места ДТП

Фото: полиция Хмельницкой области

На парковке торгового центра на улице Степана Бандеры в Хмельницком водитель автомобиля Skoda Octavia повредила припаркованную Mazda CX-5 и уехала с места происшествия. Патрульные разыскали водительницу и вернули ее на место ДТП

Об этом сообщили в патрульной полиции, передает RegioNews .

К правоохранителям обратилась владелица Mazda CX-5. Женщина обнаружила царапины на левой задней части своего автомобиля, припаркованного возле торгового центра.

Патрульные просмотрели записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что водитель Skoda Octavia во время парковки не соблюдала безопасный боковой интервал и наехала на Mazda, после чего покинула место аварии.

Полицейские установили местонахождение водительницы и вернули ее на место происшествия. На нее составили административные материалы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях: за оставление места ДТП (ст. 122-4) и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств (ст. 124).

Напомним, во Львовской области рейсовый автобус влетел в иномарку . 37-летний водитель рейсового автобуса "Эталон" столкнулся с Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 48-летний мужчина. В результате ДТП пострадали оба водителя.