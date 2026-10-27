Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Михаила Грушевского водитель автомобиля Kia не справился с управлением и врезался в электроопору. К сожалению, 35-летний мужчина погиб.

В салоне автомобиля также находились 32-летняя женщина и ее 15-летний сын. Оба получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, вечером 26 октября в Одесской области микроавтобус и легковушка перевернулись после столкновения. В результате ДТП пострадали шесть человек.