В Одессе автомобиль врезался в столб: водитель погиб, двое пассажиров пострадали
ДТП произошло вечером 26 октября в Хаджибейском районе Одессы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На улице Михаила Грушевского водитель автомобиля Kia не справился с управлением и врезался в электроопору. К сожалению, 35-летний мужчина погиб.
В салоне автомобиля также находились 32-летняя женщина и ее 15-летний сын. Оба получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, вечером 26 октября в Одесской области микроавтобус и легковушка перевернулись после столкновения. В результате ДТП пострадали шесть человек.
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