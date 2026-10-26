В Ровенской области во время обгона Renault столкнулся со скутером

Фото: полиция Ровенской области

В селе Берестье в Ровенской области 24 октября около 11:50 на улице Мира в результате ДТП травмировалась 65-летняя водитель скутера Honda Tact. По предварительным данным, со скутером столкнулся автомобиль Renault Master, водитель которого совершал обгон

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Как предварительно установил следователь, 19-летний житель Дубровицы за рулем Renault Master во время обгона допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении скутером.

В результате ДТП женщина получила перелом позвонка, ушибы и ссадины.

По данным полиции, водитель скутера не имела удостоверения водителя соответствующей категории, была без шлема, а транспортное средство не было зарегистрировано в установленном законом порядке.

У водителя Renault, по информации правоохранителей, не было признаков алкогольного опьянения.

Следователь начал досудебное расследование. Обстоятельства аварии устанавливают.

Напомним, 25 октября около 6:00 в Закарпатье автомобиль BMW врезался в отбойник . Пассажир погиб на месте, водитель скрылся с места аварии.