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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АО "Хмельницкоблэнерго".

Часть электрического оборудования подверглась критическим разрушениям.

На местах атак работают ремонтные бригады, ликвидирующие последствия обстрелов и возобновляющие поврежденное оборудование.

Энергетики отмечают, что ремонт оборудования с такими повреждениями является сложным технологическим процессом, который требует времени.

Напомним, в ночь на 27 октября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 280 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 25 локациях.