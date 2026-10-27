Россияне нанесли удары по Хмельнитчине: существенно повреждена энергетическая инфраструктура
Российские войска массированно обстреляли север Хмельницкой области, нанеся значительные повреждения энергетической инфраструктуре
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АО "Хмельницкоблэнерго".
Часть электрического оборудования подверглась критическим разрушениям.
На местах атак работают ремонтные бригады, ликвидирующие последствия обстрелов и возобновляющие поврежденное оборудование.
Энергетики отмечают, что ремонт оборудования с такими повреждениями является сложным технологическим процессом, который требует времени.
Напомним, в ночь на 27 октября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 280 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 25 локациях.
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