Во Львовской области микроавтобус насмерть сбил 60-летнего мужчину

Фото: Национальная полиция

В понедельник, 26 октября, на трассе Киев-Чоп вблизи Стрыя на Львовщине произошло смертельное ДТП. Водитель микроавтобуса сбил 60-летнего мужчину, тот погиб на месте

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла около 04:30 в пределах села Добряны.

По предварительным данным правоохранителей, 45-летний житель Ивано-Франковской области, управляя микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, совершил наезд на 60-летнего жителя Стрыя.

В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, на Волыни полицейский в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. В результате аварии 43-летний мужчина и 39-летняя женщина получили телесные повреждения средней степени тяжести. Обоих госпитализировали.