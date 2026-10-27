Фото: ГВА

Во вторник, 27 октября, около 09:30 российские войска нанесли удар по Изюму Харьковской области, предварительно, по реактивной системе залпового огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Изюмскую ГВА.

Попадание зафиксировано в районе железнодорожного рынка. В результате атаки разрушены два частных дома, еще более 20 жилых домов и несколько автомобилей повреждены.

Также пострадали электросети, из-за чего часть абонентов временно осталась без света.

Информации о пострадавших пока нет. Последствия обстрела уточняются.

Напомним, ночью 27 октября российские войска нанесли удар по городу Изюм в Харьковской области. В результате попадания разрушено админздание.