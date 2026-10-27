Из-за российских обстрелов обесточены потребители в семи областях Украины
Российские войска в течение суток атаковали энергетические объекты в нескольких регионах Украины. По состоянию на утро 27 октября обесточены потребители в семи областях
Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.
За сутки российские войска обстреливали объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в нескольких областях Украины.
В результате атак без света остались часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях.
Энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы возобновить электроснабжение.
Из-за повреждений электросетей в части регионов действуют графики почасовых отключений света. Для промышленности и бизнеса также были введены ограничения мощности. Такие меры необходимы для стабильной работы энергосистемы и предотвращения масштабных аварий.
Напомним, в ночь на 27 октября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 280 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 25 локациях.