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27 октября 2026, 11:55

Из-за российских обстрелов обесточены потребители в семи областях Украины

27 октября 2026, 11:55
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Иллюстративное фото: pixabay
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Российские войска в течение суток атаковали энергетические объекты в нескольких регионах Украины. По состоянию на утро 27 октября обесточены потребители в семи областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

За сутки российские войска обстреливали объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в нескольких областях Украины.

В результате атак без света остались часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях.

Энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы возобновить электроснабжение.

Из-за повреждений электросетей в части регионов действуют графики почасовых отключений света. Для промышленности и бизнеса также были введены ограничения мощности. Такие меры необходимы для стабильной работы энергосистемы и предотвращения масштабных аварий.

Напомним, в ночь на 27 октября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 280 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 25 локациях.

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