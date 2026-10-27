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27 октября 2026, 12:07

Российская атака повредила ДТЭУ в Киеве: погибших нет

27 октября 2026, 12:07
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Фото: Facebook/Андрей Бутенко
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Ночью российские войска атаковали образовательную инфраструктуру. Повреждены учебные корпуса и общежития Государственного торгово-экономического университета

Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко, передает RegioNews.

По его словам, предварительно есть несколько пострадавших. Погибших среди студентов и работников нет.

Министр подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать украинские учебные заведения, в том числе университеты, научные учреждения, колледжи, школы и детские сады.

Андрей Бутенко также призвал участников образовательного процесса во время воздушной тревоги немедленно переходить к укрытиям, отметив, что безопасность должна быть приоритетом.

Сейчас университет оценивает нанесенный ущерб. Министерство образования и науки находится в связи с руководством заведения, чтобы обеспечить необходимую помощь.

Министр поблагодарил педагогов, медиков и спасателей, которые продолжают работать в условиях российских обстрелов.

Напомним, с вечера 26 октября РФ атаковала столицу. Повреждены здания учебного заведения, общежития и жилые дома. Было известно, что погиб один человек, еще 15 человек пострадали. Кроме того, после ракетного удара РФ в Киеве поврежден Южный мост.

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