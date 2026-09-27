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Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
27 сентября 2026, 19:10

Воюем за независимость, но становимся зависимее: парадоксы войны

27 сентября 2026, 19:10
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Каждый год войны увеличивает зависимость Украины и уменьшает пространство для маневра
Каждый год войны увеличивает зависимость Украины и уменьшает пространство для маневра
Иллюстративное фото: из открытых источников
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Меня часто спрашивают: ок, ты за скорейшее завершение войны, но как ее завершить, если Путин стремится уничтожить Украину и не готов останавливаться на полпути. Буду искренним: я не знаю, что у путина в голове. Но я лично вижу ситуацию по-другому.

Эта война идет не за территории. По крайней мере с начала 2023 года динамика оккупации-деоккупации происходит в пределах 1% территории Украины. И на этом 1% украинских земель нет ни одного областного центра и ни одного города с довоенным населением более 100 тысяч человек.

Эта война идет за то, какую часть суверенитета над своими территориями и будущим сохранит Украина. И какая часть суверенитета будет принадлежать внешним игрокам. И каким именно. Или, другими словами, кому и какие доли будут принадлежать в АО "Украина" после окончания войны.

Потому что эта война стала неизбежной, когда мы решили, что сами будем определять свое будущее и свою судьбу. Что мы не доминион России и Кремль не имеет права вето на наш выбор. Что мы не должны советоваться (и тем более согласовывать с Путиным), что нам делать и куда идти. Но по черной иронии судьбы, чем дольше продолжается война, тем более зависимой от внешних игроков становится Украина. Конечно, Брюссель и Вашингт он –это не Москва, но факт остается фактом: каждый год войны увеличивает зависимость Украины и уменьшает пространство для маневра.

Тех наивных идеалистов, которые свято верят, что, выиграв войну, наше будущее будем определять мы и только мы, отсылаю к закрепленному в Конституции "европейскому курсу Украины", который априори предполагает добровольный отказ от части суверенитета. А также – к "соглашению о недрах" (официально – Соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления). А еще – к государственному и гарантированному долгу, который в этом году превысил 100% ВВП. И к государственному бюджету, в котором доля налогов и сборов перманентно уменьшается, а внешней помощи – растет.

Можно продолжать, но очевидно, что будущее Украины будут определять не только украинцы. И боюсь, что не столько украинцы, сколько наши друзья и враги. Вопрос лишь в том, в каких пропорциях и кто именно. По иронии судьбы, борьба за независимость породила целый ряд новых зависимостей от внешних игроков. Критических зависимостей, которые растут и будут расти дальше, пока продолжается война.

В этой ситуации наиболее разумной государственной стратегией было бы избежать концентрации контрольного пакета акций АО "Украина" в одних руках. Будь то ЕС, Америка, Китай или кто-либо другой. Не способные сохранить контрольный пакет, мы должны сосредоточиться на сохранении в собственных руках золотой акции, научившись мастерски играть на противоречиях наших друзей и врагов.

Украине нужен свой Киссинджер, мастер неожиданных ходов и стратегических компромиссов. Но киссинджеры не рождаются в стране культа криївок. А если и рождаются (Генри Киссинджер родился в Баварии), то эмигрируют в другие, более свободные края, где их гений имеет шансы на реализацию.

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Украина война ВВП суверенитет независимость парадоксы
 
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