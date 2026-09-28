На Закарпатті сварка між співмешканцями закінчилася смертю 55-річної жінки

Фото: Національна поліція

В Іршаві на Закарпатті правоохоронці затримали 43-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 55-річної співмешканки

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Увечері 26 вересня до поліції зателефонував сам чоловік і повідомив про смерть жінки. На місце події прибули слідчо-оперативна група та криміналісти.

За попередніми даними правоохоронців, близько 21:00 між співмешканцями виникла побутова сварка. Обоє вживали алкоголь.

Під час конфлікту чоловік кілька разів ударив жінку руками по голові, обличчю та грудях. Від отриманих травм вона померла на місці.

Для встановлення остаточної причини смерті призначили судово-медичну експертизу. Правоохоронці також вилучили з місця події речові докази.

Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У поліції зазначили, що чоловік є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Нагадаємо, в Запоріжжі жінка вбила коханця ножем. Злочин стався вночі 21 вересня. Правоохоронці дізнались від медиків про тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті в квартирі одного з будинків Хортицького району.