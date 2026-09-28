Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбы полиции и ГСЧС.

В результате вражеского удара травмированы четыре человека: девочки в возрасте 15 и 17 лет, а также двое мужчин в возрасте 19 и 27 лет. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медпомощь.

Повреждения и разрушения получили частные жилые дома. Возник пожар в одном из домов.

Правоохранители задокументировали последствия атаки россиян.

Напомним, в ночь на 28 сентября в результате вражеских ударов по Салтовскому и Киевскому районам Харькова пострадали более 20 человек, среди них – 8 детей.