Вражеские атаки на Киевщину: повреждения в пяти районах, 3 погибших, 8 раненых
Российские войска продолжают массированно атаковать Киевщину ударными беспилотниками. Под ударами врага за последние сутки оказались гражданские объекты в пяти районах области
Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
В результате атак погибли трое жителей региона, еще 8 человек получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.
Всего в пяти районах области поврежден 21 гражданский объект:
- Броварский район – повреждены два складских и два административных помещения.
- Бучанский район – частное домовладение, рынок и шесть транспортных средств.
- Фастовский район – производственное помещение и шесть автомобилей.
- Бориспольский район – одно транспортное средство.
- Белоцерковский район – повреждены сельскохозяйственное предприятие и многоквартирный дом.
На местах продолжают работать экстренные службы, которые фиксируют последствия вражеских ударов и ликвидируют разрушения.
Напомним, в Киеве в результате ночной российской атаки пострадали четыре человека. В нескольких районах столицы зафиксировали попадание и повреждение построек, возникли пожары.