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28 сентября 2026, 09:27

РФ атаковала пищевое предприятие в Житомирской области: возник пожар

28 сентября 2026, 09:27
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Фото: ГСЧС Житомирской области
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Российские войска ночью 28 сентября атаковали беспилотниками предприятие пищевой промышленности в Житомирской общине

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

Отмечается, что на месте попадания возник пожар.

По предварительной информации, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

Спасатели ГСЧС оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Последствия атаки уточняются.

Напомним, в ночь на 28 сентября РФ атаковала Украину 165 ударными БпЛА типа Shahed (79 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

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