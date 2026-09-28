НДС вырастет на 1%: правительство рассчитывает создать фонд страхования бизнеса на $5 млрд

Фото: Facebook/Сергей Корецкий

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что планируемое повышение налога на добавленную стоимость на 1% в проекте госбюджета на 2027 год связано с необходимостью профинансировать программу страхования бизнеса от военных рисков

Об этом он сказал в интервью программе "ТСН.Неделя", передает RegioNews.

По словам Корецкого, российские атаки ежедневно наносят ущерб украинским предприятиям, что негативно влияет на экономику, бюджет и устойчивость государства.

В этой связи Кабинет Министров инициировал создание специального фонда для быстрой компенсации бизнеса ущерба от российских ракетных и дроновых атак.

Для запуска механизма Украина должна внести первый взнос около 1 млрд долларов. По словам премьера, из-за отсутствия других источников финансирования правительство заложило в проект бюджета повышение НДС.

"В госбюджете иногда заложили непопулярное решение – в том числе небольшое повышение налога. НДС. Других источников, к сожалению, нет", – заявил Корецкий.

Он пояснил, что вклад Украины должен продемонстрировать международным партнерам готовность государства самостоятельно вкладываться в защиту собственной экономики. В дальнейшем правительство ожидает, что международные партнеры увеличат финансирование в четыре раза.

Общий фонд в размере 5 млрд долларов, по словам Корецкого, позволит страховым компаниям предлагать украинскому бизнесу полисы по доступным ценам и без необходимости перестрахования за границей.

Премьер также отметил, что классическое страхование военных рисков остается малодоступным из-за высокой стоимости и длительного ожидания страховых выплат. Новый механизм будет предусматривать выплату компенсаций после верификации факта разрушения спасателями.

Напомним, в августе Кабинет Министров одобрил Программу деятельности Правительства. В нем определены принципы работы правительства, основные цели и конкретные задачи по ключевым направлениям.

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