Фото: ОВА

Поздним вечером 27 сентября российские захватчики ударили по жилому сектору на юге Одесщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

В результате вражеской атаки повреждены фасады, крыши и остекление семи частных домов, а также легковые автомобили местных жителей.

Ранения получили два человека – 62-летний мужчина и 63-летняя женщина. Медики оказали им помощь на месте, обошлось без госпитализации.

Кроме того, ночью оккупанты ударили по пустому складскому зданию в области. Там возник пожар, который спасатели ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 28 сентября в результате вражеских ударов по Салтовскому и Киевскому районам Харькова пострадали более 20 человек, среди них – 8 детей.