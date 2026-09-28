Враг нанес удары по Одесщине: повреждены дома и склад, есть пострадавшие
Поздним вечером 27 сентября российские захватчики ударили по жилому сектору на юге Одесщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
В результате вражеской атаки повреждены фасады, крыши и остекление семи частных домов, а также легковые автомобили местных жителей.
Ранения получили два человека – 62-летний мужчина и 63-летняя женщина. Медики оказали им помощь на месте, обошлось без госпитализации.
Кроме того, ночью оккупанты ударили по пустому складскому зданию в области. Там возник пожар, который спасатели ликвидировали. Обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 28 сентября в результате вражеских ударов по Салтовскому и Киевскому районам Харькова пострадали более 20 человек, среди них – 8 детей.
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