Сеул требует извинений от Киева из-за пленных из КНДР

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Администрация президента Южной Кореи требует от Украины официальных объяснений и извинений из-за разглашения информации о передаче Сеулу северокорейских военнопленных, участвовавших в войне на стороне России

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

В южнокорейской администрации заявили, что между Киевом и Сеулом существовала договоренность о конфиденциальности по этому вопросу.

Там подчеркнули, что дальнейшее отрицание Украиной существования такой договоренности является ложным и, по мнению южнокорейской стороны, подорвало доверие между двумя правительствами.

Напомним, ранее президент Южной Кореи Ли Чже Мен раскритиковал Владимира Зеленского за разглашение информации о передаче двух северокорейских военнопленных Южной Корее. По его словам, это очень чувствительный вопрос, который может повлиять на дипломатию, национальную безопасность и ситуацию на Корейском полуострове.