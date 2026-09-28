Фото: ОВА

В ночь на 28 сентября российские войска атаковали беспилотниками два района Днепропетровской области. Под ударом оказались Синельниковщина и Никопольщина

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Синельниковском районе захватчики попали по Васильковской громаде, где в результате атаки изуродованы инфраструктурные объекты. На Никопольщине под вражеским огнем оказался райцентр – там поврежден рынок.

К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 28 сентября в результате вражеских ударов по Салтовскому и Киевскому районам Харькова пострадали более 20 человек, среди них – 8 детей.