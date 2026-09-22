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22 сентября 2026, 11:43

Смертельное ДТП на Закарпатье: легковушка столкнулась с двумя грузовиками

22 сентября 2026, 11:43
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Фото: полиция
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ДТП произошло вечером 21 сентября на трассе "Киев – Чоп" недалеко от села Нижние Ворота Мукачевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Житель Стрыя Львовской области за рулем авто Chevrolet двигался в направлении Нижних Ворот. На спуске с перевала на крутом повороте 22-летний водитель не выбрал безопасной скорости, выехал на встречную полосу и задел прицеп грузовика Volvo, которым управляла 53-летняя гражданка Сербии. В результате удара водитель Chevrolet потерял управляемость и столкнулся с другим грузовиком Volvo, за рулем которого находился 70-летний гражданин Сербии.

В результате ДТП 35-летний пассажир Chevrolet погиб на месте. Травмированных водителя легковушки и 22-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Водители грузовиков не пострадали, проверка показала, что они были трезвыми.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, утром 21 сентября в Ровенской области легковушка врезалась в дерево в кювете. На месте погибли два человека.

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