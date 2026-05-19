19 мая 2026, 12:23

На Закарпатье уролог за $400 продал "камень в почках" для отсрочки

19 мая 2026, 12:23
Фото: Прокуратура Украины
На Закарпатье правоохранители сообщили о подозрении врачу-урологу районной больницы, подозреваемому в продаже фиктивных диагнозов для получения отсрочки от мобилизации

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, медик требовал деньги из военнообязанных за оформление медицинских документов о якобы наличии мочекаменной болезни.

Чтобы подтвердить фальшивый диагноз, врач передал мужчине настоящий камень, ранее удаленный из организма другой пациентки – женщины с тяжелым онкологическим заболеванием. В дальнейшем этот биоматериал должен быть использован при обследовании в качестве доказательства болезни военнообязанного.

Правоохранители задокументировали два эпизода передачи взятки в служебном кабинете врача. Сначала он получил 100 долларов аванса, а затем – еще 300 долларов за "камень" и окончательное оформление медицинских документов.

Врачу инкриминируют получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Береговский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога около 266 тысяч гривен.

Сейчас следствие проверяет возможную причастность медика к другим подобным схемам.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили врачей, которые за деньги помогали уклонистам выезжать за границу. Медики оформляли фиктивные диагнозы и документы о прохождении стационарного лечения. Стоимость такой медицинской услуги составляла от 10 до 15 тысяч долларов США.

Читайте также: Бизнес на войне. Как на схемах у ВЛК формируется новая "элита"

Закарпатье Врач мобилизация уклонение от мобилизации отсрочка война справка уролог
12 мая 2026
08 мая 2026
01 мая 2026
28 апреля 2026
