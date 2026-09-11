$5 млн за "решение вопроса": в Киеве адвоката задержали с $3,8 млн наличными

Фото: СБУ

Служба безопасности совместно с ГБР и Офисом Генпрокурора разоблачили адвоката, требовавшего 5 млн долларов США за содействие в закрытии уголовного производства

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, юрист предложил фигуранту дела о мошенничестве, подлог документов и легализацию доходов "решить вопросы" с правоохранителями. Подозреваемый сейчас находится за границей.

За 5 млн долларов адвокат обещал использовать собственные связи и влияние, чтобы прекратить уголовное преследование. Также он гарантировал, что в дальнейшем его "клиента" не будут привлекать к ответственности, не объявят в международный розыск и не будут передавать информацию о нем в Интерпол.

Кроме того, за вознаграждение адвокат якобы должен помочь тому, чтобы правоохранители не накладывали арест на счета и имущество фигуранта.

Задержание произошло в помещении одного из банков в Печерском районе Киева. По данным СБУ, адвоката разоблачили при получении "аванса" – 3,8 млн долларов США.

Чтобы замаскировать передачу средств, фигурант заранее заказал у банка аналогичную сумму наличных денег. Его замысел заключался в том, чтобы сразу после получения денег заменить их другими банкнотами и усложнить документирование преступления.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса – злоупотребление влиянием. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения и проверяют возможную причастность к схеме других лиц.

Напомним, недавно сотрудники ГБР и СБУ разоблачили на Днепропетровщине преступную группу из четырех человек. Они требовали 20 тысяч долларов за "помощь" военнослужащему с переводом из передовой в тыловую часть. Среди задержанных – полковник, двое солдат и военный в отставке.