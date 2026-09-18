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18 сентября 2026, 17:59

$16 тысяч за снятие с розыска и бронирования: в Ровенской области разоблачили врача

18 сентября 2026, 17:59
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Фото: полиция Ровенской области
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В Ровенской области 43-летнего врача одного из медицинских учреждений Ровенского района подозревают в получении неправомерной выгоды при содействии военнообязанному в уклонении от мобилизации. За свои услуги мужчина требовал 16 тысяч долларов США

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, врач заверил своего знакомого, что оказывает влияние на работников ТЦК и СП и может помочь тому, чтобы военнообязанного сняли с розыска.

Кроме того, фигурант пообещал помочь с трудоустройством в одно из учреждений области, где мужчина в дальнейшем должен был получить бронирование от военной службы.

14 сентября правоохранители разоблачили врача во время получения первой части неправомерной выгоды - 11 тысяч долларов США.

В ходе обысков полицейские изъяли полученные средства, мобильный телефон, документацию и автомобиль.

43-летний житель села Порозово был задержан в процессуальном порядке и сообщил ему о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Тернопольской области адвоката — руководителя одного из отделов предоставления бесплатной юридической помощи — подозревают в организации незаконной переправки военнообязанной через государственную границу Украины. За свои "услуги" мужчина якобы потребовал 20 тысяч долларов США.

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