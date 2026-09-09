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09 сентября 2026, 17:15

В Хмельницкой области офицера поймали на взятке за перевод военного

09 сентября 2026, 17:15
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Фото из открытых источников
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В Хмельницкой области судили офицера. Оказалось, он взял взятку в размере 800 долларов

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Заместитель командира зенитной ракетной батареи по психологической поддержке персонала ракетной бригады предложил другому военному дать ему взятку. За 800 долларов (более 35 тысяч гривен) он обещал повлиять на должностных лиц, чтобы перевести мужчину на службу в другую воинскую часть. Офицер убедил его, что без взятки это вряд ли произойдет.

Однако военный пошел к стражам порядка, и офицера скоро разоблачили. Он был задержан после получения денег.

На суде офицер признал вину. В результате суд признал военнослужащего виновным по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и назначил ему штраф в размере 2500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — 42 500 гривен.

Напомним, ранее в Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу. Двое фигурантов получили подозрения.

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