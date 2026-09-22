Гроші за камені в нирках, КТ та лікарняні: на Закарпатті судитимуть уролога

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Берегівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо лікаря-уролога місцевої лікарні. Медик вимагав гроші від пацієнтів за медичні послуги, документи та хірургічні втручання

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці задокументували п'ять епізодів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 65 тисяч гривень.

Зокрема, у двох пацієнтів, яким раніше видалили камені з нирок, лікар нібито вимагав від 15 до 20 тисяч гривень за вже проведене лікування.

В іншому випадку, за матеріалами слідства, уролог за 17,5 тисячі гривень оформив пацієнту медичні документи про сечокам’яну хворобу, використавши видалений раніше "чужий камінь". Такий діагноз надалі міг бути підставою для отримання відстрочки від мобілізації.

Також слідчі встановили випадки вимагання грошей за раніше видане направлення на КТ, медичну консультацію та продовження лікарняних.

Лікарю висунули звинувачення у вимаганні та отриманні грошей від пацієнтів, а також у незаконній зміні інформації в автоматизованій системі.

Нагадаємо, на Полтавщині дві лікарки вимагали гроші від чоловіка з інвалідністю III групи, яку він має з дитинства, за "позитивне вирішення питання" щодо продовження статусу. Найближчим часом медикині постануть перед судом.