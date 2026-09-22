Дым от пожара на НПЗ в Самаре. Фото: Exilenova+

За прошедшие сутки и ночью 22 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по двум важным объектам нефтеперерабатывающей отрасли РФ, которые обеспечивают топливом оккупационную армию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Уфе (Республика Башкортостан) поражен нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ", на территории предприятия зафиксирован пожар.

Завод имеет мощность переработки около 7,5 млн тонн нефти в год и специализируется на изготовлении бензинов, дизельного и котельного топлива, сжиженных газов и другой продукции.

Также ВСУ поразили в Самаре Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (в структуре "Роснефти"), где также загорелся пожар. Это предприятие способно перерабатывать около 7 млн тонн нефти ежегодно и производит бензины, дизельное топливо, мазут и более 30 видов другой нефтепродукции.

В Генштабе отметили, что продукция обоих НПЗ используется для обеспечения нужд российской армии.

Напомним, что в ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. В столице РФ под ударом оказался столичный нефтеперерабатывающий завод.

Зеленский вскрыл детали совместной спецоперации Сил обороны и СБУ по объектам в Москве.