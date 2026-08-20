На Закарпатье руководителя ТЦК отстранили из-за пьянства

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По данным журналиста Виталия Глаголы, руководителя Перечинского отдела ТЦК отстранили. Причиной послужило его появление на службе в пьяном состоянии

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По данным журналиста, 19 июня начальник мобилизационного отдела ОК полковник Боярчук проводил селекторное совещание вместе с временным исполняющим обязанности начальника Закарпатского ОТЦК и СП полковником Дмитрием Камеристовым. Однако выяснилось, что начальник первого отдела Ужгородского РТЦК и СП в Перечине подполковник Андрей Плиска находился на службе в нетрезвом состоянии.

Затем Плиску отстранили на период проведения служебного расследования.

"Это не единственный руководитель ТЦК в Закарпатье, который возбуждает на работе. Интересно, когда попадутся другие. Впечатление, что уголовное дело, расследование или пьянка на работе - один из основных критериев выбора", - говорит журналист Виталий Глагола.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований совместно с Генеральным штабом ВСУ провели масштабную спецоперацию "Честный призыв".

Следственные действия прошли в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины. Правоохранители сообщили о подозрении 15 человек . Двое фигурантов задержали.

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