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20 августа 2026, 18:55

Стал капелланом российских военных: на Закарпатье разоблачили бывшего священника

20 августа 2026, 18:55
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Фото: Национальная полиция
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На Закарпатье правоохранители разоблачили бывшего священнослужителя, который после переезда в оккупированный Севастополь присоединился к Русской православной церкви

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нации, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина раньше был клириком Мукачевской епархии УПЦ. В 2015 году из-за нарушения церковных канонов и пророссийской позиции ему запретили священнослужение и вывели за штат епархии. В том же году он вместе с семьей переехал в временно оккупированный Севастополь.

Впоследствии мужчина вступил в РПЦ и получил статус "военного капеллана". По данным правоохранителей, он занимается духовной и морально-психологической поддержкой российских военных, участвующих в войне против Украины.

Следствие также установило, что в своих проповедях и публичных выступлениях фигурант поддерживал российскую агрессию, призывал к поддержке войны и победы РФ. За эту деятельность он получил целый ряд государственных и ведомственных наград России.

20 августа мужчине заочно сообщили о подозрении за оправдание и глорификацию российской агрессии, а также коллаборационную деятельность. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Подозреваемый находится на временно оккупированной территории.

По информации издания "GroZa", речь идет о 42-летнем Антоне Добоше.

Напомним, Служба безопасности задержала в Киеве бывшую замглавы оккупационной администрации Алчевска временно захваченной части территории Луганщины. После переезда в столицу фигурантка надеялась "потеряться" в городе как работница центра социального обслуживания.

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РФ Закарпатье Священник коллаборант капеллан оккупированные территории
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