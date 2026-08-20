В Полтавской области подросток на мотоцикле влетел в ЗАЗ

Фото: Нацполиция

Авария произошла 19 августа около 19:50 в селе Пустовойтово Кременчугского района. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 65-летний водитель ЗАЗ "Таврия" столкнулся с мотоциклом Lifan под управлением 15-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области 16-летний водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил 26-летнюю беременную женщину. Ее ребенка тоже не удалось спасти. Несовершеннолетнего кормчего задержали.