Житель Донецкой области "сливал" россиянам украинскую ПВО

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На Днепропетровщине судили мужчину из Донбасса. Оказалось, он работал на русских

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2024-2025 годах мужчина информировал российского военного об украинских блокпостах в Краматорском районе Донбасса. В частности, речь идет о местах пребывания украинских мобильных огневых групп ПВО. Общение велось из-за запрещенной в Украине российской соцсети.

На суде мужчина не признал вину. По его словам, он якобы не умеет пользоваться техникой, а переписывается только с дочерью. Однако суд проанализировал доказательства и признал мужчину виновным.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе и Винницкой правоохранители задержали двух 16-летних подростков, выполнявших задачи российских спецслужб. Среди основных "целей" задержанных были военные автомобили и спецтранспорт критической инфраструктуры.